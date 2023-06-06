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Haberler Galeri Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:40

Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Son günlerde Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatı merak konusu oldu. Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz sosyal medyanın gündeminde. Pop yıldızı Mabel Matiz "Kendinizi nasıl şarj edersiniz?" sorusuna şu cevabı vermişti "Benim için en güzel meditasyon evde oturmak. Saatlerce tavanı seyrediyorum. Etamin ve pilates de vazgeçilmezim. Bunlar beni dinlendiriyor. Şehrin negatif etkisinden kurtarıyor." Stiliyle dikkat çeken Mabel Matiz "Modaya hiç inanmam. Annemin terzi olması kıyafetlerimin dikkat çekmesinde etkili oldu" diyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.

Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Ekranlardan tanıdığımız birbirinden ünlü sanatçıların gerçek adlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Kiminin sahne adı, kiminin kulaklara kazınmış lakabı… Hepsini bir kenara bırakın. İşte merak ettiğiniz gerçek isimleri...

Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu.

Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.

Dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada trend oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama...

Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düşmüştü.

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