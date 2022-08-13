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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi
Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 15:11

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

Beş sezon boyunca en çok izlenen dizilerden biri olan "Diriliş Ertuğrul"da 'Turgut Alp' karakterine hayat veren oyuncu Cengiz Coşkun, 8 yıldır Romanyalı Beatrica Lorena ile aşk yaşıyordu. Gözde çift sonunda muradına erdi. Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena, gösterişli bir kır düğünü ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun en özel gününde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İşte Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena'nın düğününden ilk kareler...

Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

2014-2019 yılları arasında yayınlanan, yayınlandığı döneme damga vuran "Diriliş Ertuğrul" dizisinde 'Turgut Alp' karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, Romanyalı sevgilisi Beatrica Lorena ile nikah masasına oturdu.

Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

8 yıldır birlikte olan çift, önceki gün görkemli bir kır düğünüyle hayatlarını birleştirdi.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi! İşte düğünden görüntüler | Video

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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

Çifti bu özel gününde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

Düğünden bazı kareler ise davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Mutluluklar kardeşim' notunu düştü.

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