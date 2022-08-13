Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun muradına erdi! 8 yıllık aşkı Beatrica Lorena ile dünyaevine girdi

Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
15:11
Beş sezon boyunca en çok izlenen dizilerden biri olan "Diriliş Ertuğrul"da 'Turgut Alp' karakterine hayat veren oyuncu Cengiz Coşkun, 8 yıldır Romanyalı Beatrica Lorena ile aşk yaşıyordu. Gözde çift sonunda muradına erdi. Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena, gösterişli bir kır düğünü ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun en özel gününde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İşte Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena'nın düğününden ilk kareler...