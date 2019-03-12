Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncularından Cengiz Çoşkun'un değişimini görünce şok olacaksınız... Cengiz Çoşkun daha önce Fetih 1453 filminde de rol almıştı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Turgut Tunçalp, Nurettin Sönmez ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul her Çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. İşte Turgut Bey'in yıllara meydan okuyan değişimi...