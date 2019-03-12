Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

10 Aralık 2014 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul; dizi sektörüne damga vurdu! Diriliş Ertuğrul; 139. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Dizide Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Çoşkun'un yıllar önceki hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı! Dizinin ilk bölümünden beri projede yer alan Cengiz Çoşkun, Turgut Bey karakteriyle büyük hayran kitlesi oluşturdu. Turgut Bey; dizide Ertuğrul Bey'in en has adamları arasında yer alıyor. Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ile Tolgahan Sayışman'la birlikte katıldığı...
Giriş Tarihi: 12.03.2019
11:21
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019
11:29