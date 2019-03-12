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  • Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

'un 'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

10 Aralık 2014 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen ; dizi sektörüne damga vurdu! Diriliş Ertuğrul; 139. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Dizide karakterine hayat veren Cengiz Çoşkun'un yıllar önceki hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı! Dizinin ilk bölümünden beri projede yer alan Cengiz Çoşkun, Turgut Bey karakteriyle büyük hayran kitlesi oluşturdu. Turgut Bey; dizide Ertuğrul Bey'in en has adamları arasında yer alıyor. Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ile Tolgahan Sayışman'la birlikte katıldığı...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 11:29
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

dizisinin başrol oyuncularından Cengiz Çoşkun'un değişimini görünce şok olacaksınız... Cengiz Çoşkun daha önce Fetih 1453 filminde de rol almıştı. Başrollerinde , Hande Soral, Turgut Tunçalp, Nurettin Sönmez ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul her Çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 'in yıllara meydan okuyan değişimi...

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

'Böyle mi Olacaktı' dizisinin kötü karakteri Şebnem Özinal'ın son halini görenler şoke oldu.

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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

Özinal'ın son halini görenler "Eski çekiciliğinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...
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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

Fulya Özcan

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

Osman Cavcı

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un yıllara meydan okuyan değişimi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...

Talip Güran

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