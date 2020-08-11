Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan yeni bir paylaşımla takipçilerine sürpriz yaptı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Şimdi konu hakkında ünlü oyuncudan ve dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncunun son paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Engin Altan Düzyatan'ın takipçileri ünlü oyuncunun yaşını merak etti. İşte sosyal medyanın en çok sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan'ın yaşı…