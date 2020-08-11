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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

’un yıldızı takipçilerine yaptı! yıkıldı!

dizisinde canlandırdığı karakteriyle gönlüne taht kuran yeni bir paylaşımla takipçilerine yaptı. Yakın zamanda 1 ekranlarında yayınlanacak olan adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Şimdi konu hakkında ünlü oyuncudan ve dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncunun son paylaşımı hayranları tarafından yağmuruna tutuldu. Engin Altan Düzyatan'ın takipçileri ünlü oyuncunun yaşını merak etti. İşte sosyal medyanın en çok sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan'ın yaşı…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 11:17
Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

dizisinde canlandırdığı karakteriyle gönlüne taht kuran ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda 1 ekranlarında yayınlanacak olan adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Şimdi konu hakkında ünlü oyuncudan ve dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı 'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Takipçileri ünlü oyuncudan bir açıklama gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncunun son paylaşımı hayranları tarafından yağmuruna tutuldu. 'ın takipçileri ünlü oyuncunun yaşını merak etti. İşte sosyal medyanın en çok sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

5 Aralık 1954

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

EBRU GÜNDEŞ

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974

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