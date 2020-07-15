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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

’un yıldızı ’in dizisiyle gönüllere taht kuran 'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Genç oyuncu , yurt dışında Türk yapımlarının gördüğü büyük ilgiye ilişkin, "İngilizce karşılığı Hollywood olmuş, bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama markaya dönüşecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil." dedi. dizisiyle gönüllere taht kuran 'in yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner'in annesi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Kaan Taşaner'in o çok konuşulan röportajı...

AA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:33
Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Genç oyuncu , yurt dışında Türk yapımlarının gördüğü büyük ilgiye ilişkin, "İngilizce karşılığı Hollywood olmuş, bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama markaya dönüşecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil." dedi. dizisiyle gönüllere taht kuran 'in yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner'in annesi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Kaan Taşaner'in o çok konuşulan röportajı...

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

"", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Kayıp" ve "Mehmetçik Kutulamare" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanan, "Esaretin Bedeli" ve "Babamın Cesetleri" oyunlarında tiyatro severlerle buluşan 41 yaşındaki oyuncu, tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını, oynadığı dizilerin yurt dışında gördüğü ilgiyi ve oyunculuk kariyerindeki gelişmeleri anlattı.

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Oyunculuk serüvenine nasıl başladığınızdan bahseder misiniz? Annenizin de oyuncu olduğunu biliyoruz. Annenizden dolayı mı oyunculuğa sevdalandınız ve genç yaşta tiyatro sahnelerine atıldınız yoksa henüz çocukken sizdeki o oyunculuk heyecanı farkedildi de mi desteklendi?

"Ben Antalya'da tiyatro yapmaya karar verdim. Daha doğrusu tiyatro yapmak isteyip istemediğimi henüz bilmesem de Reha Özcan'in oynadığı 'Danton'un Ölümü' oyununu izledim. İlk izlediğim oyundu ve çok büyülü gelmişti o ortam. Ben de o sahnede olmanın güzel olabileceğini düşündüm.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Deneyimlemek istedim bunu. Her şey böyle başladı. Sonra tiyatro kurslarına katıldım. Derken annem de benden feyz aldı ve o da kurslara katılmaya karar verdi. Aslında ben ondan önce başlamış oldum tiyatroya.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Fakat tabii ki bir şekilde genetik etkiler de vardır birbirimizi de desteklemişizdir. Böyle başladı oyunculuk ile ilgili sevdam."

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Bazı oyuncular çocukken, arkadaşlarıyla oyunlar oynarken taklit yapmaya başladıklarını söyler. Sizde de böyle şeyler var mıydı? Çocukluğunuzda arkadaşlarınıza taklitler yapıp, onları eğlendirmek gibi bir şeyler yapmanız söz konusu muydu?

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

"Oyun oynamak zaten insani bir güdü. Özellikle çocuklar için de yaşam kaynağı. Tabii ki ben de arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Hani bazen oyunlarda baskın karakterler olur ve oyunun nasıl gideceğini yönlendirirler. Çocuklara baktığınızda da bunları görürsünüz. Galiba o, öz güveni yüksek çocuk olmanın verdiği cesaret ile hayatıma devam ettim ve galiba o öz güven beni sahneye attı."

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