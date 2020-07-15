Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Genç oyuncu Kaan Taşaner, yurt dışında Türk yapımlarının gördüğü büyük ilgiye ilişkin, "İngilizce karşılığı Hollywood olmuş, bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama markaya dönüşecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil." dedi. Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner'in annesi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Kaan Taşaner'in o çok konuşulan röportajı...