Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Kaan Taşaner’in Ramo dizisiyle gönüllere taht kuran Sacide Taşaner'in oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Oyunculuk serüvenine nasıl başladığınızdan bahseder misiniz? Annenizin de oyuncu olduğunu biliyoruz. Annenizden dolayı mı oyunculuğa sevdalandınız ve genç yaşta tiyatro sahnelerine atıldınız yoksa henüz çocukken sizdeki o oyunculuk heyecanı farkedildi de mi desteklendi?

"Ben Antalya'da tiyatro yapmaya karar verdim. Daha doğrusu tiyatro yapmak isteyip istemediğimi henüz bilmesem de Reha Özcan'in oynadığı 'Danton'un Ölümü' oyununu izledim. İlk izlediğim oyundu ve çok büyülü gelmişti o ortam. Ben de o sahnede olmanın güzel olabileceğini düşündüm.