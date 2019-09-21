Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman dizisi bomba gibi geliyor! Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak olan dizi heyecanla beklenmeye devam ediyor. Atv ekranlarında yayın hayatına devam edecek reyting rekortmeni dizinin başrol oyuncunun Burak Özçivit olacağı gündemden düşmüyorken bir açıklama daha bomba gibi geldi. Burak Özçivit'in Osman Gazi rolünde olacağı dizide partnerini tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı açıklandı. Aslıhan'ın annesini görenler şaşkına döndü! İşte Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar başta olmak üzere ünlülerin anneleri…