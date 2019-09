Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

Diriliş Osman dizisi sevenleri tarafından heyecanla beklenmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan tescilli güzel Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine can verecek. Güzel oyuncu, dizi için at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri aldığı duyumlar arasında. Heyecanla beklenen başarılı dizi Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte ünlülerin anneleri!