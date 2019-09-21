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  • Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

'ın 'ın annesini görenler inanamadı!

dizisinin devamı niteliğinde olacak dizisi bomba gibi geliyor! 'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak olan dizi heyecanla beklenmeye devam ediyor. Atv ekranlarında yayın hayatına devam edecek reyting rekortmeni dizinin başrol oyuncunun olacağı gündemden düşmüyorken bir açıklama daha bomba gibi geldi. Burak Özçivit'in Osman Gazi rolünde olacağı dizide partnerini tescilli güzel 'ın canlandıracağı açıklandı. Aslıhan'ın annesini görenler şaşkına döndü! İşte Diriliş Osman'ın başta olmak üzere ünlülerin anneleri…

Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 15:26
Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

dizisi sevenleri tarafından heyecanla beklenmeye devam ediyor. 'in partneri olacak güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan tescilli güzel Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisinde karakterine can verecek. Güzel oyuncu, dizi için at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri aldığı duyumlar arasında. Heyecanla beklenen başarılı dizi Diriliş Osman'ın 'ın annesini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte ünlülerin anneleri!

Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

EMINA JAHOVIC

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Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

PELİN KARAHAN

Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

HANDE ERÇEL

Diriliş Osman'ın Malhun Hatunu Aslıhan Karalar'ın annesini görenler inanamadı!

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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