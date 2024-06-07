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Haberler Galeri Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 21:22

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakteri ile ünlenen Hilal Altınbilek, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. 33 yaşındaki Hilal Altınbilek, son dönemlerde eski haliyle en çok konuşulanlardan oldu. Geçtiğimiz gün dizisi sona eren ünlü oyuncu, İtalya'da düzenlenen Matera Fiction Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu burada oldukça fazla ilgi gördü. Güvenlik görevlilerinin eşlik ettiği oyuncu hayranları tarafından çığlık ve alkışlarla adeta popstar gibi karşılandı. İşte Hilal Altınbilek'in o anları!

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle ekranlarda görünen Hilal Altınbilek, adından Karagül dizisindeki "Özlem" karakteriyle söz ettirdi.

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakteri ile ünlenen Altınbilek, hem özel hayatı, hem de kariyeriyle kendinden bahsettiriyor.

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Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

Ünlü oyuncu, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla ilgi çekti.

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

FESTİVALE KATILDI

Dizisi sona eren oyuncu, bugün Matera Fiction Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu burada oldukça fazla ilgi gördü.

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya'da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek'in o anları!

Dizisi biten ünlü oyuncu Hilal Altınbilek İtalya’da popstar gibi karşılandı! İşte Hilal Altınbilek’in o anları!

POPSTAR GİBİ KARŞILANDI

Güvenlik görevlilerinin eşlik ettiği oyuncu hayranları tarafından çığlık ve alkışlarla adeta popstar gibi karşılandı.

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