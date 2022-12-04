Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 13:52

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için "Gereksiz insan" dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evliliği iki ay dolmadan bitti ama yankıları sürüyor. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu. Ortaya atılan yeni bir iddia ise DJ Mert Aydın'ın eski eşi Merve Boluğur hakkında "Gereksiz insan" dediği yönünde. Sosyal medyada tepki çeken iddia sonrası Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'dan açıklama geldi. İşte DJ Mert Aydın'ın "Gereksiz insan" açıklaması...