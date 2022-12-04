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Haberler Galeri DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için "Gereksiz insan" dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 13:52

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için "Gereksiz insan" dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evliliği iki ay dolmadan bitti ama yankıları sürüyor. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu. Ortaya atılan yeni bir iddia ise DJ Mert Aydın'ın eski eşi Merve Boluğur hakkında "Gereksiz insan" dediği yönünde. Sosyal medyada tepki çeken iddia sonrası Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'dan açıklama geldi. İşte DJ Mert Aydın'ın "Gereksiz insan" açıklaması...

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için Gereksiz insan dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğini tek celsede bitiren DJ Mert Aydın'ın, katıldığı bir davette eski eşiyle ilgili "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok" dediği yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için Gereksiz insan dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evliliği iki ay dolmadan bitti ama yankıları sürüyor. İkilinin arasından sular durulmuyor.

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DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için Gereksiz insan dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu. Ortaya atılan yeni bir iddia ise DJ Mert Aydın'ın eski eşi Merve Boluğur hakkında "Gereksiz insan" dediği yönünde.

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için Gereksiz insan dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

Sosyal medyada tepki çeken iddia sonrası Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'dan açıklama geldi. İşte DJ Mert Aydın'ın "Gereksiz insan" açıklaması...

DJ Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur için Gereksiz insan dedi mi? 53 günde biten evliliğin ardından sular durulmuyor!

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Katıldığı davette Aydın'ın "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek eski eşine gönderme yaptığı ileri sürüldü.

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