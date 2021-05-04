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Haberler Galeri Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:48

’den rüya gibi bir geldi! Sosyal medyayı salladı

'le mutlu bir evliliği olan oyuncu , sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen'in 'Rüya görmek' notuyla yaptığı adeta sosyal medyayı yaktı geçti…

Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı.

Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye'nin duru güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

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Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu , hesabından doğal bir yaptı.

Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Fotoğrafında filtre dahi kullanmayan Evcen'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

'in 'Rüya görmek' notuyla yaptığı adeta sosyal medyayı yaktı geçti…

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