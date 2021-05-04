Doğal güzel Fahriye Evcen’den rüya gibi bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in filtresiz paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları sosyal medya paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen'in 'Rüya görmek' notuyla yaptığı paylaşım adeta sosyal medyayı yaktı geçti…