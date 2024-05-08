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Haberler Galeri Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:43

Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu'nun Lale KıranBirce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Kuş Uçuşu'nun Lale KıranBirce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta 'Estetikten önce Birce, estetikten sonra Birce' dedirtiyor. İşte Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı.

Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

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Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor.

Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta 'Estetikten önce Birce, estetikten sonra Birce' dedirtiyor.

Doğal güzel zannedenler üzgün! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

İşte doğal güzel zannedenlerin yıkıldığı Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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