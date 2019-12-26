Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusunu oldu. İbrahim Çelikkol'un sosyal medya hesabını inceleyen takipçileri eşiyle olan fotoğraflarını çok beğendi. Ünlü oyuncunun eşi Mihre Mutlu'nun da hayatı merak konusu oldu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un ve eşi Mihre Mutlu'nun hayatıyla ilgili merak ettikleriniz. İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu bakın kim çıktı!