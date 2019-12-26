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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

'in Mehdi'si 'un eşi bakın kim çıktı!

Başrollerinde ve 'un yer aldığı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusunu oldu. İbrahim Çelikkol'un sosyal medya hesabını inceleyen takipçileri eşiyle olan fotoğraflarını çok beğendi. Ünlü oyuncunun eşi 'nun da hayatı merak konusu oldu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un ve eşi Mihre Mutlu'nun hayatıyla ilgili merak ettikleriniz. İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:40
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

dizisinde Mehdi olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu 'un hayatı merak konusunu oldu. İbrahim Çelikkol'un hayatını araştıran takipçileri eşi 'nun da kim olduğunu da merak etti. İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır. 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde rol aldı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol aldı.

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

'un eşi Mimar, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına part time mimar olarak başlayan Mutlu, çeşitli şirketlerde görev aldı. İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu Çelikkol ile nişanlandığı dönemde herkes Mihre Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.

İşte merak edenler için İbrahim Çelikkol'un ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!
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Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!
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