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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 14:37

’in ’i düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir kalabilmek için bakın ne içiyor!

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunun 'Yeşillendik' notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Güzel oyuncu aynı zamanda halinin sırrını da takipçileriyle paylaştı.

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

Ünlü oyuncu hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından 'Yeşillendik' notuyla yaptığı paylaşım yaptı.

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

'in yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen , paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan oyuncunun yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

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