Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir düzgün fiziğinin sırrını sosyal medyadan açıkladı! Demet Özdemir fit kalabilmek için bakın ne içiyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncunun 'Yeşillendik' notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Güzel oyuncu aynı zamanda fit halinin sırrını da takipçileriyle paylaştı.