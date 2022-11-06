Doğu Demirkol’a konuk olan Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

İYİ Kİ CANLI YAYIN DEĞİLMİŞ

Bir canlı yayın olmadığı için bu bölümler elbette montajlanmış ve derli toplu bir halde, Danla sanki derli toplu bir küçük hanımefendiymiş gibi yayınlanmış... Ama bir kişinin bildiği sır değildir ve o montajlanan bölüm sağda solda konuşuluyor. Hatta o video belki de ortaya çıkacağı anı bekliyor.

