Giriş Tarihi: 06.11.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
08:48
Doğu Demirkol'a konuk olan Danla Bilic'ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!
Geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol'un programına konuk olan Danla Bilic'in yayına alkollü katıldığı iddia etmişti. Canlı yayınlanmayan programın yankıları sürerken, kesilen görüntülerde bile bir tuhaflık olduğu çok açık belli olurken gerçek duyanları şoke etti. Sonat Bahar bugünkü köşesinde olayın perde arkasını anlatırken fenomenler için "Kimin ünlüsü bilmiyorum ama benim değil. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor, yol yordam bilmiyorlar" sözleriyle eleştirdi. İşte Danla Bilic'in programdakileri buz kestiren çirkin sözleri...