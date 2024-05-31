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Haberler Galeri Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı! "Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm"
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:27

Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı! "Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm"

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti. 38 yaşında yaşamını yitiren Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı. 29 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncu Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs'ta 38. doğum gününde toprağa verildi. Oyuncu İlayda Alişan, kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun 2019 yılındaki doğum günü kutlamasına ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan’dan ağlatan ’Gülşah Çomoğlu’ paylaşımı! Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan’dan ağlatan ’Gülşah Çomoğlu’ paylaşımı! Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurmuştu:

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Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan’dan ağlatan ’Gülşah Çomoğlu’ paylaşımı! Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan’dan ağlatan ’Gülşah Çomoğlu’ paylaşımı! Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm

Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan’dan ağlatan ’Gülşah Çomoğlu’ paylaşımı! Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm

'SEN BENİ BİTİRDİN GÜLŞAH'

Oyuncu Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni." mesajıyla paylaştı.

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