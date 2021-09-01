Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü'nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:20

Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü'nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

Ünlü popçu Bengü, sesinin güzelliğinin yanı sıra mutlu aile yapısıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, evliliğinden tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında anne olmanın sevincini yaşamıştı. İlk kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bengü, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde giydiği kırmızı elbisesiyle övgüleri topladı. Hayranları, elbisenin Bengü'ye çok yakıştığına dair yorum yağdırdı.

Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, evliliğinden tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

İlk kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

7 aylık hamile olan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını geri çevirmedi.

Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

Ankara'daki kutlamalarda sahne alan Bengü'nün performansı kadar kıyafet seçimi de beğenildi.

Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Ünlü şarkıcının konser için özel olarak seçtiği kırmızı elbisesine sosyal medyada yorum yağdı.

SON DAKİKA