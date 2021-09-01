Doğum için gün sayan Bengü karnı burnunda sahne aldı! Bengü’nün kırmızı elbiseli pozları olay yarattı!

Ünlü popçu Bengü, sesinin güzelliğinin yanı sıra mutlu aile yapısıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, evliliğinden tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında anne olmanın sevincini yaşamıştı. İlk kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Bengü, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde giydiği kırmızı elbisesiyle övgüleri topladı. Hayranları, elbisenin Bengü'ye çok yakıştığına dair yorum yağdırdı.