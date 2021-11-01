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Haberler Galeri Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci'nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 01.11.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 14:32

Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci'nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandıran çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin karnı burnundaki son hali de ortaya çıktı. Göbeğinin bir hayli büyüdüğü görülen oyuncu, özellikle yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Özge Özpirinçci'nin son hali sosyal medyaya damga vurdu!

Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşıyor.

Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Oyuncu Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti.

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Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu.

Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan'dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı.

Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

7,5 aylık Hamile olan Özge Özpirinçci'nin kısacık kestirdiği saçları dikkatlerden kaçmadı.

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