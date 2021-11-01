Doğum için gün sayan Özge Özpirinçci saçlarını kısacık kestirdi! Özge Özpirinçci’nin yeni imajı ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandıran çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin karnı burnundaki son hali de ortaya çıktı. Göbeğinin bir hayli büyüdüğü görülen oyuncu, özellikle yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Özge Özpirinçci'nin son hali sosyal medyaya damga vurdu!