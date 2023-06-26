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Haberler Galeri Doğuma günler kala Aslı Enver'in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! "Hamilelik güzelliğine güzellik kattı"
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:53

Doğuma günler kala Aslı Enver'in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! "Hamilelik güzelliğine güzellik kattı"

"Kavak Yelleri" dizisi ile şöhreti yakalayan daha sonra yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aslı Enver şimdilerde kızını kucağına alacağı günü iple çekiyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, doğuma günler kala güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı. Yakında kızını dünyaya getirecek olan Aslı Enver'in karnı burnunda son haline beğeni yağdı. İlk kez anne olacak olan Aslı Enver'in hamileliğinde tercih ettiği kıyafetler de hayranlarından övgü topladı. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda hali...

Doğuma günler kala Aslı Enver’in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! Hamilelik güzelliğine güzellik kattı

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver'in son hali "hamilelik sana çok yakıştı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Doğuma günler kala Aslı Enver’in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! Hamilelik güzelliğine güzellik kattı

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Doğuma günler kala Aslı Enver’in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! Hamilelik güzelliğine güzellik kattı

Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuma günler kala Aslı Enver’in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! Hamilelik güzelliğine güzellik kattı

Aslı Enver, doğuma günler kala güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı.

Doğuma günler kala Aslı Enver’in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! Hamilelik güzelliğine güzellik kattı

Yakında kızını dünyaya getirecek olan Aslı Enver'in karnı burnunda son haline beğeni yağdı. 39 yaşındaki oyuncunun hamileliğinde tercih ettiği kıyafetler de hayranlarından övgü topladı.

"Her zaman zarif, ölçülü, doğal" "Milletin gözüne sokmadan da hamilelik süreci geçirilebiliniyormuş" yorumları yapıldı.

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