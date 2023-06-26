Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:53

Doğuma günler kala Aslı Enver'in karnı burnunda pozu hayran bıraktı! "Hamilelik güzelliğine güzellik kattı"

"Kavak Yelleri" dizisi ile şöhreti yakalayan daha sonra yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aslı Enver şimdilerde kızını kucağına alacağı günü iple çekiyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, doğuma günler kala güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı. Yakında kızını dünyaya getirecek olan Aslı Enver'in karnı burnunda son haline beğeni yağdı. İlk kez anne olacak olan Aslı Enver'in hamileliğinde tercih ettiği kıyafetler de hayranlarından övgü topladı. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda hali...