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Haberler Galeri Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:04

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenlemişti. Ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırlamıştı. Hande Soral ve eşi İsmail Demirci oğulları Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi. Ünlü oyuncu son olarak annesi Sebahat Soral ile verdiği pozu yayınladı. Sosyal medyadan yorum yağdı…

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

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Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

ALİ BEBEK GELİYOR

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Bensu Soral ise ablası ve eniştesinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluklarına ortak olmuştu.

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

'BABY SHOWER HATIRASI'
Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırladı.

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