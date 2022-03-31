Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 14:04

Doğuma günler kala Hande Soral annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenlemişti. Ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırlamıştı. Hande Soral ve eşi İsmail Demirci oğulları Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi. Ünlü oyuncu son olarak annesi Sebahat Soral ile verdiği pozu yayınladı. Sosyal medyadan yorum yağdı…