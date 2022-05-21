Doğuma günler kala Hande Soral'dan beyazlar içinde hamilelik pozu! "Kuğu gibi Maşallah"

Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:39

Küçük Kadınlar'ın iki güzeli anne olmak için gün sayıyor! 'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncular Hande Soral ile Fulya Zenginer şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İkisi de hamile olan sevilen oyuncular Fulya Zenginer ile Hande Soral'ın karnı burnunda pozları sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Küçük Kadınlar dizisinde birlikte rol alan ve doğumlarına sayılı günler kalan Hande Soral ve Fulya Zenginer'in göbeklerini tokuşturdukları kare sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. "Bu nasıl tatlı bir tesadüf" yorumları yapılmıştı. 35 yaşında ilk bebeğini kucağına alacak olan Hande Soral'dan son olarak çok özel hamilelik pozları geldi. Bebeğini karnında taşıdığı son günleri ölümsüzleştiren Hande Soral'ın beyazlar içindeki karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı. İşte "Kuğu gibi, güzel anne" yorumları yapılan Hande Soral'ın karnı burnunda pozları...