Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu! Karnı burnunda Fahriye Evcen’in hamilelik şıklığı!

Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
16:08
Şu sıralar ikinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak eşi Burak Özçivit ile aşk paylaşımı yapmıştı. Doğuma sayılı günler kala AVM'de görüntülenen Fahriye Evcen'in karnı burnunda halleri beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı...