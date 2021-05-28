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Haberler Galeri Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine "Babalarının kopyası" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:13

ve büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine "Babalarının kopyası" yorumları yağdı...

'Gamsız' ve '?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var. Gözlerden uzak büyüyen ve şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası... Son olarak oğulları Arda ve Arın ile sosyal medyada poz veren şarkıcı Doğuş'a yorum yağdı. Babalarına oldukça benzetilen Arda ve Arın ilgi odağı oldu. İşte 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı ...

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine Babalarının kopyası yorumları yağdı...

'Gamsız' ve '?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine Babalarının kopyası yorumları yağdı...

2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.

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Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine Babalarının kopyası yorumları yağdı...

Gözlerden uzak büyüyen ve şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası...

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine Babalarının kopyası yorumları yağdı...

Son olarak oğulları ve ile sosyal medyada poz veren şarkıcı Doğuş'a yorum yağdı. Babalarına oldukça benzetilen Arda ve Arın ilgi odağı oldu.

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın büyüdü! Şarkıcı Doğuş'un 5 yaşındaki ikizlerine Babalarının kopyası yorumları yağdı...

İşte 46 yaşındaki yakışıklı şarkıcı ve ...

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