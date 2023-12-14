Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
12:21
Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...
Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor...