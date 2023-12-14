Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Doktor Ela Yasemin Özilhan şimdi bambaşka biri...

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.