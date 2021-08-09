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Haberler Galeri Doktorlar'ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar'ın Zenan’ı Melike Güner'in son hali...
Giriş Tarihi: 09.08.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:03

Doktorlar'ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar'ın Zenan’ı Melike Güner'in son hali...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan Doktorlar dizisi birçok genç isminde yıldızının parladığı projelerden oldu. Doktorlar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de Zenan'ı canlandıran Melike Güner idi. Şimdilerde 42 yaşında olan Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner yıllar sonra ortaya çıktı. İki çocuk annesi sevilen oyuncu Melike Güner değişimi ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Dadı gibi dizilerde boy gösteren ama en çok Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner'in son hali...

Doktorlar’ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in son hali...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan Doktorlar dizisi birçok genç isminde yıldızının parladığı projelerden oldu.

Doktorlar’ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in son hali...

Doktorlar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de Zenan'ı canlandıran Melike Güner idi. Şimdilerde 42 yaşında olan Doktorlar'ın Zenan'ı Melike Güner yıllar sonra ortaya çıktı.

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Doktorlar’ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in son hali...

İki çocuk annesi sevilen oyuncu Melike Güner değişimi ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Dadı gibi dizilerde boy gösteren ama en çok Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner'in son hali...

Doktorlar’ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in son hali...
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Doktorlar’ın Zenan’ı olarak hafızalara kazınmıştı öyle bir değişti ki... İşte Doktorlar’ın Zenan’ı Melike Güner’in son hali...
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