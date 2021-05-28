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Haberler Galeri Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 06:50

jürisi 'den 10 yaş küçük eşi ile ... yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir paylaşım yaptı. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran 'ün ...

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

'in üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir paylaşım yaptı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

kendisinden 10 yaş küçük eşi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'den 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşk pozları... Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu...

'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. İ

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