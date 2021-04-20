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Haberler Galeri Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:04

’nın jüri üyesi eşi ’e olan aşkını böyle haykırdı! onları konuşuyor!

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir yaptı. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını hesabından yayınladı. Seray Sever duygusal bir paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı. Seray Sever eşi Eray Sünbül'e olan aşkını böyle hayırdı…

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

90'lar ve 2000'lerin başında ekranın aranan isimlerinden olan eşi 'e olan aşkını paylaşımıyla dile getirdi. Seray Sever'in paylaşımı ilgi odağı oldu. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmura tutuldu.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

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Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

'in üç sene önce evlendiği eşi ile yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya onları konuşuyor!

kendisinden 10 yaş küçük eşi ile olan fotoğrafını hesabından yayınladı.

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