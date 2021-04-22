Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Seray Sever eşi Eray Sünbül’e olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medyanın diline düştü!

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile romantik bir paylaşım yaptı. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever duygusal bir paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı. Seray Sever eşi Eray Sünbül'e olan aşkını böyle hayırdı…