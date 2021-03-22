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Haberler Galeri Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? onların aşkını konuşuyor!

, bir döneme damga vuran, , filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. , , , ve gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Erdal Özyağcılar, sosyal medyada oldu. 73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi , mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 50 yıldır örnek beraberlikleri devam eden usta sanatçıların takipçileri sosyal medyada ilgi ile takip ediyor. Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar'ın olduğunu bilmeyenler ise adeta şoke oluyor …

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:31
Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

, efsane filmler , ile Herkesin gönlünü fethetmişti.

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

, , , ve gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

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Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

, yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü.

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

, sosyal medyada takipçisi çok olan oyunculara daha fazla teklif götürülmesini eleştirdi.

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya onların aşkını konuşuyor!

, sosyal medyada oldu.

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