Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
06:25
Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...
Dünyaca ünlü yıldızların gözdesi Türkiye. Birçok ünlü isim, yaz ve kış aylarında rotalarını Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en ünlü işadamları, en zengin oligarkları ve en popüler yıldızları, gözde tatil beldeleri Bodrum, Marmaris, Antalya ve Çeşme'de tatil yapıyor. Hem tarihi ve doğal güzellikleri görüyor, hem de kendileri için özel kutlamaları burada gerçekleştiriyorlar.