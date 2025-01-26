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Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 06:25

Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Dünyaca ünlü yıldızların gözdesi Türkiye. Birçok ünlü isim, yaz ve kış aylarında rotalarını Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en ünlü işadamları, en zengin oligarkları ve en popüler yıldızları, gözde tatil beldeleri Bodrum, Marmaris, Antalya ve Çeşme'de tatil yapıyor. Hem tarihi ve doğal güzellikleri görüyor, hem de kendileri için özel kutlamaları burada gerçekleştiriyorlar.

MERVE YURTYAPAN
Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Yaz-kış tercih ettikleri şehir ise İstanbul oluyor. Özellikle son yıllarda dünyanın sayılı zenginleri İstanbul'un Boğaz manzaralı mekanlarında evlenip bu özel günü unutulmaz anılara dönüştürüyor.

Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

İstanbul'u en uğrak gezi rotası yapan isimlerin başında Dubai'nin ünlü yıldızları geliyor. Farhana Bodi, Danya Mohammed, Jwana Karim ve Loujain Adada son yılların en popüler oyuncularından…

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Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Dubai'nin ışıltılı hayatını anlatan ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Dubai Bling dizisinin oyuncuları, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Dört arkadaş, hem İstanbul'da eğlendi, hem de yeni sezon öncesi enerji depoladı. Ünlü oyuncular, yeni yıla girdikten hemen sonra ilk durak olarak İstanbul'u seçtiklerini, burada kendilerini çok iyi hissettiklerini söylediler.

Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Farhana Bodi, önce Boğaz manzaralı odasında arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Ardından dört ünlü oyuncu, İstanbul gecelerinde eğlendi. Türkiye'de yakın arkadaşları da olan ve zaman zaman onları ziyarete gelen ekip, Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleşen partiye katıldı. Uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla buluşan oyuncular, hem onlarla hasret giderdiler, hem de doyasıya eğlendiler.

Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Farhana Bodi, "Enerjimizle İstanbul'u ele geçirdik. Kutlamamızı yaptık. Bereket, iyi hisler ve başarı dolu bir sezon diledik" dedi. İstanbul, bizlerin olduğu kadar turistlerin de gözdesi. Birçok yabancı misafirin en özel günlerine ortak olan bu şehir de umarım daha çok anı biriktirirler…

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