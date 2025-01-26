Dubai’nin ünlü oyuncuları İstanbul aşığı çıktı! Yeni sezon öncesi böyle enerji depoladılar...

Farhana Bodi, "Enerjimizle İstanbul'u ele geçirdik. Kutlamamızı yaptık. Bereket, iyi hisler ve başarı dolu bir sezon diledik" dedi. İstanbul, bizlerin olduğu kadar turistlerin de gözdesi. Birçok yabancı misafirin en özel günlerine ortak olan bu şehir de umarım daha çok anı biriktirirler…