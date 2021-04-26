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Haberler Galeri Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 11:54

Dudağına kürekle mi vurdular? 'nin son halini fena ti'ye aldılar!

Sosyal medya hesabından hayranları ile buluşan kendisine gelen "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" yorumuna videolu yanıt verdi. Tilki'nin intihar yanıtı için çektiği videoda söylediklerinden çok şişkin dudakları dikkat çekti. Konuşmakta zorluk çektiği görülen sosyal medya kullanıcıları tarafından fena ti'ye alındı. "Dudağına kürekle mi vurdular", "Aleyna'nın yaşı küçük ama dudak payı büyük" yorumları gelen gündem oldu. İşte dolgu yaptırdığı dudakları ile adından yine söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki'nin son hali...

Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!

Sosyal medya hesabından hayranları ile buluşan kendisine gelen "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" yorumuna videolu yanıt verdi.

Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!

'nin intihar yanıtı için çektiği videoda söylediklerinden çok şişkin dudakları dikkat çekti.

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Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!

Konuşmakta zorluk çektiği görülen 'nin dudakları sosyal medya kullanıcıları tarafından fena ti'ye alındı. "

Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!

Dudağına kürekle mi vurdular", "'nın yaşı küçük ama dudak payı büyük" yorumları gelen 'nin son hali gündem oldu. İşte dolgu yaptırdığı dudakları ile adından yine söz ettirmeyi başaran ...

Dudağına kürekle mi vurdular? Aleyna Tilki'nin son halini fena ti'ye aldılar!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran , gittiği Londra'da sosyal medyada takipçileriyle sohbete daldı.

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