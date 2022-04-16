Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:47
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
10:05
Düğün hazırlığındaki Hadise'ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!
Ünlü popçu Hadise, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen yıldan beri aşk yaşayan, birlikteliğini kısa süre önce de ciddiye taşıyan Hadise; son olarak mahkemeden gelen bir haberle şoka uğradı. Bir dönem ünlü bir alışveriş firmasıyla işbirliği yapan şarkıcı, firmanın 'sözleşmeye aykırı davrandığı' iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme Hadise'nin, 250 bin Euro'luk cezai şart parasını en yüksek faiziyle ödemesine karar verdi! İşte detaylar...