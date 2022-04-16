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Haberler Galeri Düğün hazırlığındaki Hadise'ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:05

Düğün hazırlığındaki Hadise'ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen yıldan beri aşk yaşayan, birlikteliğini kısa süre önce de ciddiye taşıyan Hadise; son olarak mahkemeden gelen bir haberle şoka uğradı. Bir dönem ünlü bir alışveriş firmasıyla işbirliği yapan şarkıcı, firmanın 'sözleşmeye aykırı davrandığı' iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybetti. Mahkeme Hadise'nin, 250 bin Euro'luk cezai şart parasını en yüksek faiziyle ödemesine karar verdi! İşte detaylar...

Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, DSM Grup ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde bir sözleşme yapıldı. Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin Euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklendi. Sözleşmeye göre Hadise, DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı.

Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.

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Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

ŞİRKET SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz'ün hazırladığı rakip firmalara ait giysileri giyip bu giysilerin reklamını yaptı.

Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

DSM Grup, daha sonra bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi ve ardından 250 bin Euro'luk cezai şart parasının tahsili için dava açtı.

Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise'nin avukatı ise "Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin Euro'nun tahsilini istiyoruz" dedi.

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