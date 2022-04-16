Düğün hazırlığındaki Hadise’ye büyük şok! Yaptığı reklam milyonlarına mal oldu!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, DSM Grup ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde bir sözleşme yapıldı. Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin Euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklendi. Sözleşmeye göre Hadise, DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı.