Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Pazar akşamı MasterChef All Star, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ise 5 Milyon TL'lik sorusuyla izleyici karşısındaydı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 12 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…