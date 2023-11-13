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Haberler Galeri Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:47

Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Pazar akşamı MasterChef All Star, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ise 5 Milyon TL'lik sorusuyla izleyici karşısındaydı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabah saatleri itibarıyla ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor. Peki, 12 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Kasım Pazar günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat ve Yargı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sabah saatleri itibarıyla izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 12 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

12 KASIM 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 12 Kasım 2023 Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

12 KASIM 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

12 Kasım 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Kasım 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 12 Kasım 2023: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

TOTAL

1 - Yargı

2 - Teşkilat

3 - Kirli Sepeti

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