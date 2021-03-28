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Haberler Galeri Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? , , ...

Geçtiğimiz gün ekranlarda yerini alan dizi, film ve programların reyting sonuçları üzerindeki kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Her gün bir önceki güne ait sonuçlar belli olurken bugün sabah saatlerinden bu yana medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Cumartesi akşamı ekranlarda , , İlk Aşk vardı. 27 Mart tarihine ait reyting sonuçları için gözler gelecek o açıklamada.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 08:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 08:20
Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Reyting sonuçları mücadelesi her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Ekranların sevilen dizi, program ve filmleri izleyenleri ile buluşurken reytinglerde zirvenin sahibi bugün belli olacak. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez yapımları yepyeni bölümleriyle izleyenleriyle buluştu. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de 10.00-11.00 saatleri aralığında belli olacak.

27 MART DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer almazken diğer kanallarda ise yapımlar yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Dizilerin sıkı takipçileri izledikleri yapımların AB ve TOTAL sıralamalardaki konumunu merak ediyor. Bu kapsamda reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar da Pazar günü sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi.

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı ancak geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar şöyle;

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Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 "İlk Aşk" 'Dizi'
00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00
00:15 Berat Kandili

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Masumiyet 'Dizi' Tekrar
16:45 Yasak Elma 'Dizi' Tekrar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00:15 Kefaret 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Hekimoğlu 'Dizi' Tekrar
16:15 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'
19:00 Kanal D Haber
20:00 Iron Man 3 'Yabancı Film'
22:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'
00:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

Dünün reyting sonuçları için heyecan dorukta! 27 Mart reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Survivor, İbo Show, Kuzey Yıldızı...

ATV YAYIN AKIŞI

12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim 'Dizi'
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar
16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Bamsı Beyrek 'Türk Filmi'
15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)
20:00 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)

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