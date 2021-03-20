Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabetini sürdürdü. Akıncı, Arka Sokaklar, Ramo, Kırmızı Oda, Payitaht gibi diziler ve diğer birçok programda yayınlanan yapımlar izleyenlerini her hafta Cuma günü olduğu gibi ekran başına kilitlemeyi başardı. Medya gündemini yakından takip eden binlerce kişi bu kapsamda "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. 19 Mart reyting sonuçları her gün olduğu gibi 10.00-11.00 saatleri aralığında belli oluyor.