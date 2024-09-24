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Haberler Galeri "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... Şarkıcı Doğuş'tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:03

"Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... Şarkıcı Doğuş'tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

Evliliklerindeki sıkıntıyı atlatan ve boşanmanın eşiğinden dönen şarkıcı Doğuş'tan aile pozu geldi. 50 yaşındaki Doğuş, eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak kalp emojileri koydu. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. Daha önce "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... Şarkıcı Doğuş’tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

Armut dibine düştü! Doğuş'un ikizleri de şarkıcı olma yolunda... Geçtiğimiz aylarda iki çocuk babası şarkıcı Doğuş, açıklamalarıyla dikkat çekmişti...

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... Şarkıcı Doğuş’tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

Baba sevgisini tatmadan büyüyen Doğuş, "Babam" şarkısını yazıp bestelemenin duygusal dünyasında çok önemli bir yeri olduğunu söylemişti. Kendisi de iki çocuk babası olan Doğuş özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken ikizleri Arda ve Arın ile ilgili de oldukça iddialı konuşmuştu.

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Dünya starı olacaklarına eminim demişti... Şarkıcı Doğuş’tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

Azeri gazeteci ve sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan Doğuş, yeni şarkısı hakkında "Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak; onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım" açıklamasını yapmıştı.

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... Şarkıcı Doğuş’tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

"DOĞUŞ SEVERLER BAYILACAK"

Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya'da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, "Yapımcımız klip için Almanya'dan geldi ve maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu" demişti.

Dünya starı olacaklarına eminim demişti... Şarkıcı Doğuş’tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!

"THOMAS SHELBY'DEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"

Kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini belirten sanatçı, 'Peaky Blinders' dizisindeki 'Thomas Shelby' (Cillian Murphy hayat verdi) karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım.

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