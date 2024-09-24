Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
11:03
"Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... Şarkıcı Doğuş'tan ikizleri Arda ile Arın ve eşiyle aile pozu!
Evliliklerindeki sıkıntıyı atlatan ve boşanmanın eşiğinden dönen şarkıcı Doğuş'tan aile pozu geldi. 50 yaşındaki Doğuş, eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozunu paylaşarak kalp emojileri koydu. Doğuş'un ikizlerinin babalarına olan benzerliği dikkat çekti. Daha önce "Dünya starı olacaklarına eminim" demişti... İşte kocaman olan Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın...