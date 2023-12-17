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Haberler Galeri Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:05

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC’nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC’nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la" ifadeleri kullanıldı.

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Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC’nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.

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