Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
20:02
Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!
Hollywood'da meşhur olan 'zayıflık modası' sadece geç kızları ve kadınları değil, aynı zamanda sektörün ünlü isimlerini etkiliyor. Bu isimler arasına ünlü oyuncu Anne Winters da eklendi. Rol aldığı dizilerle tanınan Anne Winters, yetersiz beslenme nedeniyle zor günler geçirdiğini ve kliniğe yattığını açıkladı. Görüntüsüyle hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunu düzeltebilmek için bu tedaviye mecbur kaldığını aktardı. İşte Anne Winters'ın korkutan o görüntüsü ve açıklamasının detayları!