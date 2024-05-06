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Haberler Galeri Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:02

Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

Hollywood'da meşhur olan 'zayıflık modası' sadece geç kızları ve kadınları değil, aynı zamanda sektörün ünlü isimlerini etkiliyor. Bu isimler arasına ünlü oyuncu Anne Winters da eklendi. Rol aldığı dizilerle tanınan Anne Winters, yetersiz beslenme nedeniyle zor günler geçirdiğini ve kliniğe yattığını açıkladı. Görüntüsüyle hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunu düzeltebilmek için bu tedaviye mecbur kaldığını aktardı. İşte Anne Winters'ın korkutan o görüntüsü ve açıklamasının detayları!

Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

Hollywood'un tanınan isimleri 'zayıflık modası' nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu isimlerin başında ise dizileriyle ününe ün katan oyuncu Anne Winters geliyor.

Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

Ünlü oyuncu Anne Winters da bu modadan kötü bir şekilde nasibini alan ünlüler kervanına katıldı.

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Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

Anne Winters, Instagram hesabından son halini paylaşarak takipçilerini hem şaşırttı hem de oldukça korkuttu.

Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

29 yaşındaki oyuncu, 'yetersiz beslenme' nedeniyle tedavi merkezine yattığını açıkladı.

Dünyaca ünlü yıldız Anne Winters aşırı kilo kaybıyla dikkat çekmişti! ‘Yetersiz beslenme’ tedavisi görecek!

Çektiği videoda oyuncu, durumunu düzeltebilmek için tedaviye başlamak zorunda kaldığını ifade etti.

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