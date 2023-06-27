Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

Biri dünyanın en tanınmış şarkıcılarından Shakira, diğeri ise dünyanın en iyi futbolcularından Gerard Pique! Shakira ve Gerard Pique'nin yaşadıkları son döneme adeta damga vurdu. Ünlü futbolcu Shakira'yi Clara Chia ile aldattı. Aldatmanın ardından yaşananlar ise bir anda dünyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin arasında yaşanan krizde taraflar sessizliğini korumaya çalışsa da Shakira'dan geçtiğimiz gün yepyeni ve bir o kadar da dikkat çekici bir açıklama geldi. İşte Shakira'nın Gerard Pique ile ilgili yaptığı o açıklama!