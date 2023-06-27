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Haberler Galeri Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!
Giriş Tarihi: 27.06.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 22:35

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

Biri dünyanın en tanınmış şarkıcılarından Shakira, diğeri ise dünyanın en iyi futbolcularından Gerard Pique! Shakira ve Gerard Pique'nin yaşadıkları son döneme adeta damga vurdu. Ünlü futbolcu Shakira'yi Clara Chia ile aldattı. Aldatmanın ardından yaşananlar ise bir anda dünyanın gündemine oturdu. Ünlü çiftin arasında yaşanan krizde taraflar sessizliğini korumaya çalışsa da Shakira'dan geçtiğimiz gün yepyeni ve bir o kadar da dikkat çekici bir açıklama geldi. İşte Shakira'nın Gerard Pique ile ilgili yaptığı o açıklama!

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

Dünyaca ünlü iki yıldız Shakira ve Gerard Pique, 11 yıldır birlikteydi. Bu mutlu birlikteliklerinden iki de oğlu olan çiftin, son dönemde yaşadıkları magazin gündemine oturdu. Pique'nin Shakira'yı Clara Chia ile birlikteliği sonrası Shakira çocuklarını da alarak ABD'ye yerleşti.

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

"BABAM YOĞUN BAKIMDAYKEN ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcı, People en Espanol'a aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımındayken öğrendiğini itiraf etti.

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Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

46 yaşındaki Shakira, "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

Yaşadığı zorlukları atlatamayacağını düşündüğünü dile getiren Shakira, "Hayatımda en çok sevdiğim adam ve en iyi arkadaşım olan adam; yani babam, ona en çok ihtiyaç duyduğum anda beni terk ediyordu. Ne onunla konuşabiliyordum ne de olup bitenlerle ilgili tavsiye alabiliyordum" dedi.

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!

Ayrıca ünlü isim, "Babam bir COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyatın üstesinden geldi; üstelik bunların hepsi 91 yaşındayken, altı aydan kısa bir süre içinde yaşadı. Babam direncin ne demek olduğunun en büyük örneği ve annem de gece gündüz onun yanında oldu. Annem ve babam umarım çocuklarım için sevginin, ilişkilerde sabrın, mutlak bağlılığın ve yaşama sevincinin rol modelleri olurlar" diye konuştu.

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