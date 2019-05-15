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Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte o liste...