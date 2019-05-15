Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 15.05.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:46
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu... Listede iki de Türk isim var...
BİZE ULAŞIN