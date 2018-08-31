Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!

Açılış törenine katılan 24 yaşındaki Rodriguez, dün de başka bir etkinliğe konuk oldu. Ronaldo ile ilişkisinden Alana Martina adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren Georgina Rodriguez, ülkesinde tanınan bir model. Ancak dünya onun adını Cristiano Ronaldo ile ilişkisi sayesinde tanıdı.