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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!

Giriş Tarihi: 31.08.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 16:49
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!

Yeşil sahaların yıldızlarından , Arjantinli modelin de hayatını değiştirdi. Bir süredir Ronaldo ile birlikte olan , 75. VenediK Film Festivali'nin de önemli konukları arasında.

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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!

Açılış törenine katılan 24 yaşındaki Rodriguez, dün de başka bir etkinliğe konuk oldu. Ronaldo ile ilişkisinden Alana Martina adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren , ülkesinde tanınan bir model. Ancak dünya onun adını ile ilişkisi sayesinde tanıdı.

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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı herkes onu tanıdı!
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