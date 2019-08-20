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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!

Her yıl, kadın ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride dünyanın 'en'leri sıralamasını yayınlayan Amerikan internet sitesi bu yıl da kullanıcılarına sunduğu liste ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi ve listeye 3 de Türk girdi. Üstelik 6. sıradaki Türk oyuncu görenleri hayrete düşürüyor! Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. İşte dünyanın en yakışıklıları!

Giriş Tarihi: 20.08.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 15:29
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerikan internet sitesi paylaştığı listeyle dikkatleri üstüne çekti. Dünyanın en yakışıklı ünlülerinin belirlendiği bu listede 3 de Türk var! İşte magazin dünyasında da merak edilen o listedeki ilk 50 isim!

Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!
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