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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!

Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belirlendi… Listede dikkat çeken 3 Türk isim!

Her yıl, kadın ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride dünyanın 'en'leri sıralamasını yayınlayan Amerikan internet sitesi bu yıl da kullanıcılarına sunduğu liste ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi ve listeye 3 de Türk girdi. Üstelik 6. sıradaki Türk oyuncu görenleri hayrete düşürüyor! Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. İşte dünyanın en yakışıklıları!