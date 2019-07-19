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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 de var

Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.07.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:21
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var

İşte magazin dünyasında da merak edilen o listedeki ilk 50 isim!

Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Listede 3 Türk de var
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