Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:53

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödeniyor!

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin önemli bir olgudur. Öyle ki, evlilik, sadece kişileri değil, dünyayı da etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, evliliğe teşvik eden o ülkeler ve herkesin şaşırtan gerçek...