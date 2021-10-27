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Haberler Galeri Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 07:03

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin önemli bir olgudur. Öyle ki, evlilik, sadece kişileri değil, dünyayı da etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, evliliğe teşvik eden o ülkeler ve herkesin şaşırtan gerçek...

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü bir şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesini ifade eder. Kişiler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir. Bazı ülkelerde ise verilen aşı teşvikler, kadınların erkeklere başlık parası ödemesiyle sonuçlanmaktadır. İşte, herkesi şaşırtan o gerçek...

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Duyanlar inanamıyor... Bu ülkede erkeklere başlık parası ödüyorlar!

İTALYA

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça azdır.

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