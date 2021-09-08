Giriş Tarihi: 08.09.2021 16:21Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 16:22
Duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Küçük İbo'daki sevimli kız çocuğu meğer güzel oyuncuymuş...
90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Küçük İbo'da minik şarkıcının partneri olan sevimli kız çocuğu ise şimdilerde ekranların aranan güzel oyuncularından biri. Küçük İbo'da Elmas karakterine hayat veren minik kızın kim olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte 90'lı yıllarda Küçük İbo'nun Elmas'ı olan, şimdilerde ise yer aldığı dizi ve filmlerle fırtınalar estiren güzel oyuncu...