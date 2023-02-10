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Haberler Galeri Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi! "Tarifsiz duygular içindeyim"
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:32

Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi! "Tarifsiz duygular içindeyim"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sonrası 10 ilde çok büyük yıkım gerçekleşti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket, Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Ancak umutlar tükenmedi, felaketin 5. gününde güzel haberler de geliyor. Ekipler, Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan sağ çıkardı. Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği ise Zeynep Bastık'ın "Sen olmasan ben solarım" sözlerinin geçtiği Gül Beyaz Gül şarkısı oldu. İşte duygu dolu o anlar...

Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! Tarifsiz duygular içindeyim

Kahramanmaraş merekzli deprem felaketinin 99'uncu saatinde güzel haberle geliyor. 15 yaşındaki Ayfer, 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı. Kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine Zeynep Bastık'ın ilk isteği duygulandırdı.

Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! Tarifsiz duygular içindeyim

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi depremin 99'uncu saatinde bir mucizeye daha imza attı. Ekipler, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından sağ olarak kurtardı.

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Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! Tarifsiz duygular içindeyim

Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. 10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu.

Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! Tarifsiz duygular içindeyim

15 yaşındaki Ayfer, Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi.

Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi: "Tarifsiz duygular içindeyim" | Video

Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi! Tarifsiz duygular içindeyim

Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri Ayfer'e cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti.

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