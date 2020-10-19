Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ı öpmelere doyamadı. Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlattı. Aşkları dolu dizgin devam eden fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular. Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle çekilen aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı. Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile fotoğraflarına 'Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz' notunu düştü. İşte fenomen Duygu Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile romantik pozları... Fenomen Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ı öpmelere doyamadı. Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlattı. Aşkları dolu dizgin devam eden fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular. Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle çekilen aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı. İşte fenomen Duygu Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile romantik pozları... Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile fotoğraflarına 'Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz' notunu düştü.