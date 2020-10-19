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Haberler Galeri Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

öpmelere doyamadı! Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi 'ın düşman çatlattı!

basketbolcu sevgilisi 'ı öpmelere doyamadı. Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan paylaşımlarıyla düşman çatlattı. Aşkları dolu dizgin devam eden ile Can Maxim Mutaf son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular. Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle çekilen aşk pozlarını 'dan paylaştı. Can Maxim Mutaf ile fotoğraflarına "Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz" notunu düştü. İşte fenomen Can Maxim Mutaf ile ...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:11
Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

basketbolcu sevgilisi 'ı öpmelere doyamadı. Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan paylaşımlarıyla düşman çatlattı.

Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

Aşkları dolu dizgin devam eden ile son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular.

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Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

, basketbolcu sevgilisiyle çekilen aşk pozlarını 'dan paylaştı.

Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

İşte 'ın basketbolcu sevgilisi ile ...

Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!

sevgilisi ile fotoğraflarına "Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz" notunu düştü.

Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!
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Duygu Özaslan öpmelere doyamadı! Fenomen Duygu Özslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın aşk pozları düşman çatlattı!
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