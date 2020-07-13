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Haberler Galeri Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden oldu! ’a benzetildi!

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen , sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan Özaslan'ın yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor. Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Duygu Özaslan, geçtiğimiz hafta yayınlanan kilolu halliyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu. rahatsızlığından dolayı kısa sürede alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan ile 'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı. Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın fotoğrafları bir anda sosyal medyada oldu.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 15:13
Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen , sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan Özaslan'ın yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor. Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Duygu Özaslan, geçtiğimiz hafta yayınlanan kilolu halliyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu. rahatsızlığından dolayı kısa sürede alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan ile 'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı. Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın fotoğrafları bir anda sosyal medyada oldu.

Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

'ın 'a benzetildiği fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.

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Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

fenomeni 'ın birkaç sene önceki imajıyla 'ın gençlik halinin benzerliği sosyal medyada oldu. İkilinin birbirine olan benzerlikleri takipçilerini bile şaşkına çevirdi.

Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

rahatsızlığından dolayı kısa sürede alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen ile 'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın birkaç sene önceki kısa saçlı ve zayıf hali 'ın gençlik haline benzetildi. İki ismin fotoğrafları bir anda sosyal medyada oldu.

Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

Ortaç ve Özaslan'ın fotoğraflarını yan yana getiren kullanıcılar, "Bu ikili neden birbirine bu kadar beziyor" ve "Hangisi Serdar ayırt edemedim" yorumlarını yaptı.

Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

İşte ikilinin birbirine benzetilen halleri...

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