Duygu Özaslan’ın eski fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu! Serdar Ortaç’a benzetildi!

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan Özaslan'ın yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor. Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Duygu Özaslan, geçtiğimiz hafta yayınlanan kilolu halliyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Yeme bozukluğu rahatsızlığından dolayı kısa sürede kilo alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı. Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın fotoğrafları bir anda sosyal medyada gündem oldu.