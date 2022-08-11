Duygu Sarışın’dan şaşırtan açıklama! Çağatay Ulusoy’un ölümden döndüğü iddia edilmişti!

Giriş Tarihi: 11.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 11:25

Ekranlara uzun bir süre önce ara veren, dijital işlerde boy göstermeyi tercih eden ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde 'Terzi' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır da meslektaşı Duygu Sarışın ile birliktelik sürdüren Çağatay Ulusoy, son olarak sette atlattığı kaza ile gündeme gelmişti. Araçla aksiyon sahnesi çekilirken bir kaza geçiren Ulusoy, otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca ölümden döndüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili sevgilisi Duygu Sarışın'dan açıklama geldi. Gerçek ortaya çıktı. İşte yaşananlar...