Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 06:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 06:14

Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan.

Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

Duyunca çok şaşıracağınız akraba ünlüler... Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

SON DAKİKA