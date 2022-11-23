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Haberler Galeri Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:29

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü Düzce Gölyaka olarak açıklandı. Depremin 6.0 şiddetinde gerçekleştiği ifade edildi. Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

Saat gece 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından yerin 6.8 kilometre altında olarak kaydedilen deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm çevre illerden hissedildi. Deprem sonrası ünlü isimlerden destek mesajları yağdı.

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

CEYDA ATEŞ

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Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

DAMLA ERSUBAŞI

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

DEMET AKALIN

Düzce’de yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!

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